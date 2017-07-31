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    Азербайджанские танкисты приняли участие на первом этапе конкурса "Танковый биатлон"

    Экипаж Азербайджана завершил первый этап соревнований на втором месте в своей подгруппе© Mod.gov.az

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Стартовал первый этап "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон" на Армейских международных играх. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    Экипаж Азербайджана, выступающий на соревнованиях на танке Т-72Б3, опередив команды Кувейта и Монголии, завершил первый этап соревнований на втором месте в своей подгруппе.

    В конкурсе "Танковый биатлон", который завершится 12-го августа, принимают участие 55 танковых экипажей из 19-ти стран.

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