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Азербайджанские танкисты поборются за победу в полуфинале конкурса "Танковый биатлон"

Азербайджанские танкисты поборются за победу в полуфинале конкурса "Танковый биатлон" Танкисты, представляющие Азербайджан в рамках Армейских международных игра "АрМИ-2021", прошли в полуфинал конкурса и поборются за звание победителя. Как сообщает российское бюро Report, организаторами конкурса выступило Министерство обороны России.
Армия
31 августа 2021 г. 17:33
Азербайджанские танкисты поборются за победу в полуфинале конкурса Танковый биатлон

Танкисты, представляющие Азербайджан в рамках Армейских международных игра "АрМИ-2021", прошли в полуфинал конкурса и поборются за звание победителя. Как сообщает российское бюро Report, организатором конкурса выступило Министерство обороны России.

В ходе нескольких отборочных этапов азербайджанским танкистам удалось вырваться в полуфинал конкурса. Там их соперниками стали представители России, Казахстана и Китая.

"Эстафета" проводится по маршруту с естественными и искусственными препятствиями, боевыми дорожками, площадками и участками для стрельбы, площадками штрафного времени. В ней принимают участие по три танковых экипажа от команды на одном танке. Каждый экипаж проезжает по 4 круга, преодолевая препятствия и поражая цели.

Конкурс «Танковый биатлон» позволил зрителям увидеть динамические показы боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) видов и родов войск Вооруженных сил Азербайджане, России, Беларуси, Казахстана и других стран.

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