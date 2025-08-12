Азербайджанские солдаты обеспечивают безопасность – РЕПОРТАЖ из воинской части в Лачынском районе

После 44-дневной Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях активно ведутся восстановительные и строительные работы. В рамках этих мероприятий создаются новые воинские части и совершенствуется материально-техническое обеспечение Азербайджанской армии.

Сегодня азербайджанские солдаты несут службу в самых отдаленных частях освобожденных территорий, где на высотах развевается трехцветный флаг. Военнослужащие Вооруженных Сил, чья победа золотыми буквами вписана в историю, контролируют каждый сантиметр этих территорий, поддерживают здесь стабильность, обеспечивают безопасность населения и вселяют уверенность в будущее.

Корреспондент Report отправился в Лачын, чтоб ознакомиться с условиями, созданными для азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях. Его приезд совпал с временем приема пищи военнослужащими. На кухне воинской части готовят разнообразные блюда национальной кухни, благодаря чему солдаты чувствуют себя здесь как дома. Еду здесь готовят вольнонаемные работники, которые также работают на различных должностях в воинской части. Раньше на этих должностях были задействованы солдаты. Теперь же военнослужащие экономят своё время и сосредотачиваются только на службе.

Один из военнослужащих рассказал, что служит в азербайджанской армии уже более 4 лет, и поблагодарил главу государству за заботу:

"Одним из факторов, обусловивших нашу победу в Отечественной войне, является профессионализм нашей армии. Военнослужащие всегда чувствуют внимание и заботу государства".

Другой солдат родом из Шабранского района также участвовал в боях 44-дневной войны:

"Я горжусь этим. Я также участвовал в антитеррористических операциях. Противник не мог противостоять наступлению сплоченной азербайджанской армии, часто оставляя свои боевые позиции".

Очередной собеседник рассказал о работе снайперов. По его словам, их мышление и действия значительно отличаются от тактики и подхода других военнослужащих.

“Условия жизни военнослужащих здесь находятся на высоком уровне. Командование регулярно контролирует этот вопрос. Личный состав действует в соответствии с распорядком дня, а также имеет возможность встречаться и общаться с семьями”, - рассказал солдат.

Пообщавшись с военнослужащими, корреспондент Report отправился на полигон, чтобы наблюдать за их подготовкой. Снайперы, маскируясь, выполняют различные боевые задачи по выявлению и нейтрализации целей. Правильное расположение и маскировка с учётом рельефа местности - одни из ключевых факторов успеха.

Наблюдения показывают, что снайперы профессионально соблюдают эти требования и уделяют особое внимание каждой детали в ходе выполнения боевых задач.

С уверенностью можно сказать, что освобожденные земли Азербайджана теперь находятся в надежных руках. Военнослужащие Вооруженных сил страны неустанно служат Родине, выполняя задачи в самых разных рельефах и при любых погодных условиях.