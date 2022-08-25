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Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели

Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели.
Армия
25 августа 2022 г. 20:17
Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели

Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

Было отмечено, что в иранском городе Йезд продолжается конкурс "Снайперский рубеж".

В рамках конкурса 25 августа были выполнены задания третьего этапа. Согласно условиям первого задания, наши снайперы, действуя в команде, точным огнем уничтожили появляющиеся цели на дистанции 300-600 метров.

В ходе следующего задания первая пара снайперов выполнила стрельбу по цели на расстоянии 150-200 метров, а также преодолела расстояния в 300 метров с оружием. Позже вторая пара снайперов уничтожила специальные цели, появлявшиеся на расстоянии 300-600 метров.

Участники конкурса успешно выполнили поставленные задачи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani snipers destroy targets with accurate fire
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan snayperləri hədəfləri sərrast atəşlə məhv edib

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