Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели

Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели.

Азербайджанские снайперы точным огнем уничтожили заданные цели.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

Было отмечено, что в иранском городе Йезд продолжается конкурс "Снайперский рубеж".

В рамках конкурса 25 августа были выполнены задания третьего этапа. Согласно условиям первого задания, наши снайперы, действуя в команде, точным огнем уничтожили появляющиеся цели на дистанции 300-600 метров.

В ходе следующего задания первая пара снайперов выполнила стрельбу по цели на расстоянии 150-200 метров, а также преодолела расстояния в 300 метров с оружием. Позже вторая пара снайперов уничтожила специальные цели, появлявшиеся на расстоянии 300-600 метров.

Участники конкурса успешно выполнили поставленные задачи.