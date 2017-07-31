 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство в конкурсе "Снайперский рубеж"

    Соревнования пройдут с 1-го по 9-е августа в Казахстане
    © Mod.gov.az

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Завершилась подготовка к конкурсу "Снайперский рубеж", который проводится в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2017" на военной базе Отар в Казахстане по приемке и пристрелке снайперских винтовок.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, участвующие в соревновании снайперы Вооруженных сил Азербайджана продемонстрируют свое мастерство, выстрелив из снайперских винтовок СВД-С.

    Следует отметить, что в соревнованиях принимают участие команды из 17-ти стран.

    Соревнования пройдут с 1-го по 9-е августа в Казахстане.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi