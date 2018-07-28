Азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство на конкурсе "Снайперский рубеж" - ВИДЕО

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В ходе конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2018" на учебном полигоне Брест в Беларуси, завершился процесс приема оружия и подготовки к стрельбам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В конкурсе, который пройдет с 28 июля по 9 августа, наряду с азербайджанскими снайперами также примут участие команды из 18 стран.