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    Азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство на конкурсе "Снайперский рубеж" - ВИДЕО

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/  В ходе конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2018" на учебном полигоне Брест в Беларуси, завершился процесс приема оружия и подготовки к стрельбам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

    В конкурсе, который пройдет с 28 июля по 9 августа, наряду с азербайджанскими снайперами также примут участие команды из 18 стран.

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