Азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство на конкурсе "Снайперский рубеж" - ВИДЕО

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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В ходе конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2018" на учебном полигоне Брест в Беларуси, завершился процесс приема оружия и подготовки к стрельбам.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В конкурсе, который пройдет с 28 июля по 9 августа, наряду с азербайджанскими снайперами также примут участие команды из 18 стран.
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