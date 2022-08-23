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Азербайджанские снайперы принимают успешное участие в международном конкурсе

Азербайджанские снайперы принимают успешное участие в международном конкурсе На конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в городе Йезд Исламской Республики Иран в рамках "Армейских международных игр-2022", были выполнены очередные упражнения второго этапа.
Армия
23 августа 2022 г. 11:29
Азербайджанские снайперы принимают успешное участие в международном конкурсе

На конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в городе Йезд Исламской Республики Иран в рамках "Армейских международных игр-2022", были выполнены очередные упражнения второго этапа.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения "Операции в городе" и "Регулирование" этапа "Парный зачет".
В ходе упражнений азербайджанские снайперы в виде пар успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani snipers successfully participate in international contest
Версия на азербайджанском языке ФотоSnayperlərimiz beynəlxalq müsabiqədə uğurla iştirak edirlər

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