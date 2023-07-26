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Азербайджанские самолеты "Су-25" будут оснащены "умными" бомбами и ракетами турецкого производства

Азербайджанские самолеты "Су-25" будут оснащены "умными" бомбами и ракетами турецкого производства 26 июля состоялась церемония подписания контракта по проекту модернизации "Су-25" между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией "TUSAŞ".
Армия
26 июля 2023 г. 17:51
Азербайджанские самолеты Су-25 будут оснащены умными бомбами и ракетами турецкого производства

26 июля состоялась церемония подписания контракта по проекту модернизации "Су-25" между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией "TUSAŞ".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В церемонии подписания, состоявшейся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23, принимали участие заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов, председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица.

Основной целью заключения контракта является интеграция "умных" бомб и ракет турецкого производства в самолеты ВВС Азербайджана и выполнение работ по модернизации их авионики.

Проект, находящийся под пристальным вниманием президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, предусматривает максимальное использование внутренних и национальных возможностей, а также средств оборонной промышленности братской страны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Su-25 aircraft to be upgraded in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Azərbaycanın "Su-25" qırıcılarını ağıllı bomba və raketlərlə təchiz edəcək

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