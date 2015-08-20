​Азербайджанские представители посетят российскую выставку вооружения Russia Arms Expo

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Представители порядка 40 стран подтвердили свое участие в выставке вооружения Russia Arms Expo RAE-2015, которая пройдет в Нижнем Тагиле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Представители порядка сорока государств подтвердили свое участие в работе юбилейной Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября в городе Нижнем Тагиле Свердловской области при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и правительства Свердловской области", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Свердловской области.

В частности, ожидается, что выставку посетят представители стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Приедут также делегаты из стран Европы, Азии и Африки, а также Северной и Южной Америк.

Отмечается, что планируются визиты дипломатических работников, военных атташе, глав и сотрудников военных ведомств, представителей бизнеса, специалистов и экспертов в области военной техники и оборонных технологий.