Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу

11 февраля с 08:50 по 09:00 подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли с использованием стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зей

11 февраля с 08:50 по 09:00 подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли с использованием стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зейлик Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«В результате ответных действий наших подразделений противоположная сторона была подавлена. Потерь среди личного состава и техники нет. В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», - отметили в Минобороны.