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Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу

Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу 11 февраля с 08:50 по 09:00 подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли с использованием стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зей
Армия
11 февраля 2022 г. 11:56
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу

11 февраля с 08:50 по 09:00 подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли с использованием стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зейлик Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«В результате ответных действий наших подразделений противоположная сторона была подавлена. Потерь среди личного состава и техники нет. В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», - отметили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions come under fire again in Kalbajar direction
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub"

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