Азербайджанские повара приготовят национальные блюда для участников и гостей Армейских международных игр-2017

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие на международном конкурсе военных поваров и пекарей, который откроется 29 июля на подмосковном полигоне Алабино.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, как сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, помимо военных поваров Азербайджана, на мероприятии также примут участие повара из Беларуси, Сербии, Монголии и Израиля.

На конкурсе повара приготовят национальные блюда, а также еду для участников и гостей Армейских международных игр — 2017 в Алабино.