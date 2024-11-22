Азербайджанские пограничники в рамках учений обезвредили условных нарушителей на границе с Грузией

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела учения на границе с Грузией в ходе которых были отработаны действия по обезвреживанию потенциальных нарушителей государственной границы.

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела учения на границе с Грузией в ходе которых были отработаны действия по обезвреживанию потенциальных нарушителей государственной границы.

Как передает сотрудник Report из Газаха, об этом сообщил командующий пограничными войсками ГПС генерал-лейтенант Араз Мамедов.

Мероприятие состоялось на территории заставы Бабакар отдельной пограничной дивизии "Газах".

В ходе учений азербайджанские пограничники успешно справились с поставленной задачей и обезвредили трех условных нарушителей границы. Мамедов отметил высокий уровень подготовки и профессионализм личного состава.

"Благодаря современным технологиям, в частности, установленным в районе камерам видеонаблюдения, мы можем мониторить территорию протяженностью 20 км и своевременно предотвращать любые попытки нарушения границы", - подчеркнул Мамедов.