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Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 

Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация  В результате ответных мер Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) был разгромлен пост, с которого вооруженные силы Армении начали провокацию в Зангиланском направлении.
Армия
16 июня 2023 г. 11:07
Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 

В результате ответных мер Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) был уничтожен пост, с которого вооруженные силы Армении начали провокацию в Зангиланском направлении.

Report представляет кадры уничтожения вражеского поста.

Отметим, что вчера армянские вооруженные формирования предприняли вооруженную провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы Азербайджана. Сначала азербайджанская пограничная застава была обстреляна из стрелкового оружия, затем были задействованы минометы, артиллерия и другое вооружение.

Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке ВидеоAzerbaijani border guards destroy Armenian post used for committing provocation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərhədçiləri Ermənistanın təxribat törətdiyi postunu darmadağın edib - VİDEO

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