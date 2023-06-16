Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 

В результате ответных мер Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) был уничтожен пост, с которого вооруженные силы Армении начали провокацию в Зангиланском направлении.
Report представляет кадры уничтожения вражеского поста.
Отметим, что вчера армянские вооруженные формирования предприняли вооруженную провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы Азербайджана. Сначала азербайджанская пограничная застава была обстреляна из стрелкового оружия, затем были задействованы минометы, артиллерия и другое вооружение.
Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.