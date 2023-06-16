Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация

Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация

В результате ответных мер Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) был разгромлен пост, с которого вооруженные силы Армении начали провокацию в Зангиланском направлении.

https://static.report.az/photo/aa3c74a2-5fba-3f2f-b4c8-ae72ac083319.png https://static.report.az/photo/aa3c74a2-5fba-3f2f-b4c8-ae72ac083319.png

В результате ответных мер Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) был уничтожен пост, с которого вооруженные силы Армении начали провокацию в Зангиланском направлении. Report представляет кадры уничтожения вражеского поста. Отметим, что вчера армянские вооруженные формирования предприняли вооруженную провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы Азербайджана. Сначала азербайджанская пограничная застава была обстреляна из стрелкового оружия, затем были задействованы минометы, артиллерия и другое вооружение. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Видео Azerbaijani border guards destroy Armenian post used for committing provocation