Азербайджанские пилоты выполнили очередные задачи на учениях в Турции

В ходе международных летно-тактических учений "Анатолийский орел-2023" в городе Конья Турецкой Республики выполнены очередные задачи.

В ходе международных летно-тактических учений "Анатолийский орел-2023" в городе Конья Турецкой Республики выполнены очередные задачи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

После общего брифинга наши пилоты уточнили на карте действия, которые должны быть выполнены.

В очередной день учений было совершено вхождение в воздушное пространство условного противника и с использованием возможностей современных спутниковых навигационных систем осуществлена симуляция задачи по обнаружению и уничтожению замаскированных в горной местности малых мобильных и стационарных наземных целей.

Также были выполнены приемы уклонения от средств противовоздушной обороны условного противника путем выполнения сложных боевых маневров на средних высотах.

Поставленные задачи были успешно выполнены военными пилотами.

В рамках взаимного обмена опытом наши пилоты делятся с военными пилотами других стран-участниц боевым опытом, приобретенным в ходе 44-дневной Отечественной войны.