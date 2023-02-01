Азербайджанские пилоты уничтожили цели условного противника на учениях в Турции

Азербайджанские пилоты выполнили воздушные маневры на "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карс.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
Отмечается, что в рамках учений пилоты отработали различные задачи.
В ходе маневров были уничтожены цели условного противника.
В учениях, продолжающихся в провинции Карс, принимают участие 1758 военнослужащих из 17 стран, в том числе, из Германии, Азербайджана, Казахстана и Великобритании. Маневры проходят при температуре воздуха -17 градусов.