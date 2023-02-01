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Азербайджанские пилоты уничтожили цели условного противника на учениях в Турции

Азербайджанские пилоты уничтожили цели условного противника на учениях в Турции Азербайджанские пилоты выполнили воздушные маневры на "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карс.
Армия
1 февраля 2023 г. 10:23
Азербайджанские пилоты уничтожили цели условного противника на учениях в Турции

Азербайджанские пилоты выполнили воздушные маневры на "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карс.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

Отмечается, что в рамках учений пилоты отработали различные задачи.

В ходе маневров были уничтожены цели условного противника.

В учениях, продолжающихся в провинции Карс, принимают участие 1758 военнослужащих из 17 стран, в том числе, из Германии, Азербайджана, Казахстана и Великобритании. Маневры проходят при температуре воздуха -17 градусов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani pilots destroy conventional enemy targets in Winter Exercise-2023
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan pilotları “Qış təlimi - 2023” təlimlərində şərti düşmən hədəflərini məhv ediblər

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