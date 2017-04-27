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    Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана

    В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих© Mod.gov.az

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 54 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

    В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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