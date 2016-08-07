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    Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО

    В соответствии с планом ротации группа, состоящая из 44 военнослужащих вернулась в Баку

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана в соответствии с планом ротации группа, состоящая из 44 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, действующая в составе новой не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан с января 2015 года, вернулась в Баку.

    Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

    В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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