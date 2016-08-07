Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана в соответствии с планом ротации группа, состоящая из 44 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, действующая в составе новой не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан с января 2015 года, вернулась в Баку.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.