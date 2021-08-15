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Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане

Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане Азербайджанские миротворцы вместе с турецкими миротворцами продолжают службу в Афганистане.
Армия
15 августа 2021 г. 15:23
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане

Азербайджанские миротворцы вместе с турецкими миротворцами продолжают службу в Афганистане.

Об этом Report сообщили военные источники.

Отмечается, что наши миротворцы организуют охрану аэропорта столицы Афганистана Кабула.

С 20 ноября 2002 года в Исламской Республике Афганистан в составе "Международных сил содействия безопасности" (ISAF) начал действовать миротворческий взвод Азербайджанской Армии в количестве 22 человек. 15 января 2008 года численность миротворческого контингента Азербайджана в Афганистане была доведена до 40 человек.
2 октября 2009 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял решение об увеличении миротворческого контингента в Афганистане и с 19 февраля 2009 года миротворческий контингент Азербайджанской Армии в Афганистане, состоящий из 90 человек действовал в составе турецкой роты в операциях «Международных Сил Содействия Безопасности» (ISAF). Личный состав роты обеспечивал безопасность телевизионной вышки, расположенной в городе Кабул, а также оружейного склада ISAF.
5 октября 2010 года в целях увеличения вклада Миротворческих Сил Азербайджанской Республики в операциях «Международных Сил Содействия Безопасности» (ISAF), проводимых НАТО в Афганистане, Азербайджан отправил 2 военных врачей и 2 офицеров по специальности инженера-сапера, увеличив состав до 94 военнослужащих.
В настоящее время численность азербайджанских миротворцев в этой стране составляет 120 человек.

В их фактические обязанности входят обучение, консультирование, оказание помощи и поддержка афганских сил безопасности. Азербайджанские военные совместно с войсками других стран действуют в различных городах Афганистана.

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Версия на английском языке Azerbaijani peacekeepers continue their service in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanda xidmətlərini davam etdirirlər

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