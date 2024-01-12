Азербайджанские коммандос в ходе учений прорвали оборону условного противника

Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью, решив поставленные задачи по прорыву обороны условного противника и захвату о

Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью, решив поставленные задачи по прорыву обороны условного противника и захвату опорного пункта.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Коммандосы демонстрируют высокий профессионализм при выполнении задач на тактико-специальных учениях, которые направлены на дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих, заявили в оборонном ведомстве.

Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных подразделений (коммандос) проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.