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Азербайджанские коммандос в ходе учений прорвали оборону условного противника

Азербайджанские коммандос в ходе учений прорвали оборону условного противника Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью, решив поставленные задачи по прорыву обороны условного противника и захвату о
Армия
12 января 2024 г. 18:42
Азербайджанские коммандос в ходе учений прорвали оборону условного противника

Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью, решив поставленные задачи по прорыву обороны условного противника и захвату опорного пункта.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Коммандосы демонстрируют высокий профессионализм при выполнении задач на тактико-специальных учениях, которые направлены на дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих, заявили в оборонном ведомстве.

Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных подразделений (коммандос) проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

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Версия на английском языке Azerbaijani commando units increase professionalism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandoları şərti düşmən müdafiəsinin yarılması tapşırığını icra ediblər

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