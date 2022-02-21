Азербайджанские коммандос провели учебные тренировки

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск были проведены учебные тренировки.

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск были проведены учебные тренировки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На практических занятиях, приближенных к условиям реального боя, были выполнены различные тактические действия.

Коммандос успешно выполнили все поставленные задачи.

Основной целью тренировок, проводимых в ночное и дневное время с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, является повышение профессионализма и совершенствование практических навыков коммандос.