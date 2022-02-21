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Азербайджанские коммандос провели учебные тренировки

Азербайджанские коммандос провели учебные тренировки Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск были проведены учебные тренировки.
Армия
21 февраля 2022 г. 17:00
Азербайджанские коммандос провели учебные тренировки

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск были проведены учебные тренировки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На практических занятиях, приближенных к условиям реального боя, были выполнены различные тактические действия.

Коммандос успешно выполнили все поставленные задачи.

Основной целью тренировок, проводимых в ночное и дневное время с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, является повышение профессионализма и совершенствование практических навыков коммандос.

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Версия на английском языке Training exercises of Azerbaijani Army commandos continue
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun komandoları real döyüş şəraitində təlim keçib

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