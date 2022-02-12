Азербайджанские коммандос оттачивают свои профессиональные навыки

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск, проводятся учебные тренировки с личным составом воинских частей коммандос.

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск, проводятся учебные тренировки с личным составом воинских частей коммандос.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, коммандос было поручено нейтрализовать группировку условного противника. готовившую диверсию.

Посредством недавно принятой на вооружение гусеничной и лыжной техники мобильные оперативные группы, перемещаясь по труднопроходимой местности, выполнили тактические действия по выявлению, осаде и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу.

Основной целью проводимых учений является оттачивание навыков коммандос по ходьбе на лыжах и управлению спецтехникой с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, а также умелой маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.