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Азербайджанские коммандос нейтрализовали диверсионную группировку условного противника

Азербайджанские коммандос нейтрализовали диверсионную группировку условного противника Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили задачу по нейтрализации диверсионной группировки условного противника.
Армия
15 января 2024 г. 13:03
Азербайджанские коммандос нейтрализовали диверсионную группировку условного противника

Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили задачу по нейтрализации диверсионной группировки условного противника.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки. Коммандос выполнили поставленную задачу в условиях сурового климата с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных подразделений (коммандос) проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

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Версия на английском языке Tactical-special exercises of Commando units continue
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