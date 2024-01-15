Азербайджанские коммандос нейтрализовали диверсионную группировку условного противника

Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили задачу по нейтрализации диверсионной группировки условного противника.

Оперативные подразделения (коммандос) азербайджанской армии в рамках тактико-специальных учений выполнили задачу по нейтрализации диверсионной группировки условного противника.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки. Коммандос выполнили поставленную задачу в условиях сурового климата с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных подразделений (коммандос) проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.