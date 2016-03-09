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    Азербайджанские истребители торжественно встретили в Конье

    Начались совместные тактические и учебные полеты TURAZ Şahini - 2016

    Начались совместные тактические и учебные полеты "TURAZ Şahini - 2016"

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья начались совместные тактические и учебные полеты "TURAZ Şahini - 2016" с участием военно-воздушных сил (ВВС) обеих стран. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Основной целью учений является достижение взаимной деятельности ВВС Азербайджана и Турции с осуществлением обмена опытом между вооруженными силами обеих стран. 

    Участвующие в учениях 3 истребителя МиГ-29, 3 штурмовика Су-25 и личный состав ВВС Азербайджана были торжественно встречены на авиабазе в городе Конья. 

    На церемонии встречи выступил командир авиабазы генерал-лейтенант Халюк Шахар и пожелал удачи  всем участникам совместных тактических и учебных полетов "TURAZ Şahini - 2016". 

    Учения продолжатся до 25 марта. 

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