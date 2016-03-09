Азербайджанские истребители торжественно встретили в Конье

Начались совместные тактические и учебные полеты "TURAZ Şahini - 2016"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья начались совместные тактические и учебные полеты "TURAZ Şahini - 2016" с участием военно-воздушных сил (ВВС) обеих стран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью учений является достижение взаимной деятельности ВВС Азербайджана и Турции с осуществлением обмена опытом между вооруженными силами обеих стран.

Участвующие в учениях 3 истребителя МиГ-29, 3 штурмовика Су-25 и личный состав ВВС Азербайджана были торжественно встречены на авиабазе в городе Конья.

На церемонии встречи выступил командир авиабазы генерал-лейтенант Халюк Шахар и пожелал удачи всем участникам совместных тактических и учебных полетов "TURAZ Şahini - 2016".

Учения продолжатся до 25 марта.