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Азербайджанские истребители совершили полеты на учениях "Анатолийский орел – 2025"

Азербайджанские истребители совершили полеты на учениях "Анатолийский орел – 2025" Азербайджанские истребители совершили полеты на учениях "Анатолийский орел – 2025"
Армия
4 июля 2025 г. 17:08
Азербайджанские истребители совершили полеты на учениях Анатолийский орел – 2025

Азербайджанские пилоты выполнили полеты на международных учениях "Анатолийский орел-2025" в Конье.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, самолеты СУ-25 ВВС Азербайджана находились в воздухе в течение 45 минут.

Профессионализм азербайджанских пилотов был с интересом встречен зрителями.

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО. Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия принимают участие в качестве наблюдателей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qırıcıları “Anadolu Qartalı - 2025”də sonuncu uçuşlarını icra edib

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