Азербайджанские истребители совершили полеты на учениях "Анатолийский орел – 2025"

Азербайджанские истребители совершили полеты на учениях "Анатолийский орел – 2025"

Азербайджанские пилоты выполнили полеты на международных учениях "Анатолийский орел-2025" в Конье.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, самолеты СУ-25 ВВС Азербайджана находились в воздухе в течение 45 минут.

Профессионализм азербайджанских пилотов был с интересом встречен зрителями.

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО. Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия принимают участие в качестве наблюдателей.