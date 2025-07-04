Азербайджанские истребители совершили полеты на учениях "Анатолийский орел – 2025"

Азербайджанские пилоты выполнили полеты на международных учениях "Анатолийский орел-2025" в Конье.
Как сообщает корреспондент Report из Коньи, самолеты СУ-25 ВВС Азербайджана находились в воздухе в течение 45 минут.
Профессионализм азербайджанских пилотов был с интересом встречен зрителями.
Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО. Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия принимают участие в качестве наблюдателей.