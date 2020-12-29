Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме

Группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в нашей стране совместно с подразделениями Инженерных войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территории освобожденного Агдамского района.

Группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в нашей стране совместно с подразделениями Инженерных войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территории освобожденного Агдамского района.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Военные саперы обеих стран, очищая посевные поля и связующие дороги от мин и неразорвавшихся снарядов, приводят их в состояние, пригодное для использования.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и мин на освобожденных территориях продолжаются.