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Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме

Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме Группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в нашей стране совместно с подразделениями Инженерных войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территории освобожденного Агдамского района.
Армия
29 декабря 2020 г. 17:17
Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме

Группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в нашей стране совместно с подразделениями Инженерных войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территории освобожденного Агдамского района.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Военные саперы обеих стран, очищая посевные поля и связующие дороги от мин и неразорвавшихся снарядов, приводят их в состояние, пригодное для использования.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и мин на освобожденных территориях продолжаются.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish military sappers fulfill engineering support tasks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə hərbi istehkamçıları Ağdamda mühəndis təminatı üzrə tapşırıqları icra edir

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