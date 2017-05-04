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    Азербайджанские и турецкие военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи - ВИДЕО

    В ходе совместных учений проведен День высокопоставленных наблюдателей
    © Mod.gov.az

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Согласно договоренности, достигнутой в ходе ранее проведенных в трехстороннем формате встреч министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии очередной этап совместных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции был проведен с участием высокопоставленных наблюдателей из трех стран.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В рамках "Дня высокопоставленных наблюдателей" 4-го мая делегации стран во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, командиром объединения Вооруженных сил Турции генерал-лейтенантом Мехметом Озоглу и командиром бригады министерства обороны Грузии полковником Зурабом Хвичиа наблюдали за очередным этапом учений.

    Сначала высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическими выполнениями задач.

    Участвующие в учениях подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

    После завершения очередного этапа учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды, и было сделано фото на память.

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