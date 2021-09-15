Азербайджанские и турецкие самолеты отразили атаку истребителей условного противника

На совместных тактическо-летных учениях TurAz Şahini - 2021, проходивших в турецком городе Конья, военные самолеты Азербайджана и Турции выполняли боевые вылеты по различным эпизодам.

На совместных тактическо-летных учениях TurAz Şahini - 2021, проходивших в турецком городе Конья, военные самолеты Азербайджана и Турции выполняли боевые вылеты по различным эпизодам.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, были выполнены оперативные полеты по отражению атаки истребительной авиации условного противника, уклонению от средств ПВО обманными маневрами и нанесению ударов по намеченным наземным целям.

Поставленные боевые задачи были успешно выполнены военными пилотами обеих стран.