О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские и турецкие самолеты отразили атаку истребителей условного противника

Азербайджанские и турецкие самолеты отразили атаку истребителей условного противника На совместных тактическо-летных учениях TurAz Şahini - 2021, проходивших в турецком городе Конья, военные самолеты Азербайджана и Турции выполняли боевые вылеты по различным эпизодам.
Армия
15 сентября 2021 г. 13:01
Азербайджанские и турецкие самолеты отразили атаку истребителей условного противника

На совместных тактическо-летных учениях TurAz Şahini - 2021, проходивших в турецком городе Конья, военные самолеты Азербайджана и Турции выполняли боевые вылеты по различным эпизодам.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, были выполнены оперативные полеты по отражению атаки истребительной авиации условного противника, уклонению от средств ПВО обманными маневрами и нанесению ударов по намеченным наземным целям.

Поставленные боевые задачи были успешно выполнены военными пилотами обеих стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə təyyarələri şərti düşmənin qırıcılarının hücumunu dəf edib

Самое важное

Экс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
ФотоЭкс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
15 сентября 2021 г. 11:02
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
15 сентября 2021 г. 10:52
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
15 сентября 2021 г. 10:36
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
15 сентября 2021 г. 10:31
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi