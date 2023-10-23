Азербайджанские и турецкие коммандос уничтожили пункт управления условного противника

В рамках учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" азербайджанские и турецкие коммандос преодолели все препятствия на поле боя и осуществили стремительную атаку в расположение условного противника.

В рамках учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" азербайджанские и турецкие коммандос преодолели все препятствия на поле боя и осуществили стремительную атаку в расположение условного противника.

Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Коммандос двух стран успешно выполнили поставленную задачу и вывели из строя командный пункт управления условного противника.

Напомним, что в Азербайджане начались совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" с участием военнослужащих азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции.

В совместных тактических учениях, проводимых в различных направлениях нашей страны, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3 000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты.

На учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину расположения условного противника.

В совместных тактических учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.