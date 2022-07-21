Азербайджанские и турецкие инженеры-саперы проводят совместные занятия

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, в инженерных войсках регулярно проводятся теоретические и практические занятия в целях дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава.

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, в инженерных войсках регулярно проводятся теоретические и практические занятия в целях дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На занятиях, проводимых с участием специалистов Вооруженных сил Турции, военнослужащие в специально отведенном инженерном городке совершенствуют свои навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов при помощи миноискателей.

Основной целью учений является повышение боевой готовности личного состава путем обучения военнослужащих тактико-техническим характеристикам инженерно-укрепительных сооружений и правилам их применения.