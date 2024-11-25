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Азербайджанские и иранские спецназовцы проводят совместные тактические учения "Араз - 2024"

Азербайджанские и иранские спецназовцы проводят совместные тактические учения "Араз - 2024" Вблизи населенного пункта Асландуз иранской провинции Ардебиль проводятся совместные тактические учения "Араз - 2024" с участием спецназа Сухопутных войск азербайджанской армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Армия
25 ноября 2024 г. 12:40
Азербайджанские и иранские спецназовцы проводят совместные тактические учения Араз - 2024

Вблизи населенного пункта Асландуз иранской провинции Ардебиль проводятся совместные тактические учения "Араз - 2024" с участием спецназа Сухопутных войск азербайджанской армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом сообщили Report из Министерства обороны Азербайджана.

Перед учениями на командно-штабном совещании с участием высокопоставленных членов делегаций обеих стран была определена последовательность выполнения этапов и эпизодов учений, дана информация о правилах безопасности.

Затем состоялась церемония открытия совместных тактических учений "Араз - 2024". После завершения церемонии военнослужащие ознакомились с территорией проведения учений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran xüsusi təyinatlıları "Araz - 2024" birgə taktiki təlimi keçirir

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