Азербайджанские и иранские спецназовцы проводят совместные тактические учения "Араз - 2024"

Вблизи населенного пункта Асландуз иранской провинции Ардебиль проводятся совместные тактические учения "Араз - 2024" с участием спецназа Сухопутных войск азербайджанской армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Вблизи населенного пункта Асландуз иранской провинции Ардебиль проводятся совместные тактические учения "Араз - 2024" с участием спецназа Сухопутных войск азербайджанской армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом сообщили Report из Министерства обороны Азербайджана.

Перед учениями на командно-штабном совещании с участием высокопоставленных членов делегаций обеих стран была определена последовательность выполнения этапов и эпизодов учений, дана информация о правилах безопасности.

Затем состоялась церемония открытия совместных тактических учений "Араз - 2024". После завершения церемонии военнослужащие ознакомились с территорией проведения учений.