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Азербайджанские генералы встретились с главой Минобороны и начальником Генштаба ВС Турции

Азербайджанские генералы встретились с главой Минобороны и начальником Генштаба ВС Турции Находящиеся с визитом в Турции генералы армии Азербайджана встретились с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны, генералом армии Метином Гюраком.
Армия
2 февраля 2024 г. 18:25
Азербайджанские генералы встретились с главой Минобороны и начальником Генштаба ВС Турции

Находящиеся с визитом в Турции генералы армии Азербайджана встретились с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны, генералом армии Метином Гюраком.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, основывается на дружественных и братских отношениях, было выражено удовлетворение высоким уровнем двустороннего взаимодействия.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в одноименном парке в Анкаре и мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка "Аныткабир". С глубоким уважением была почтена светлая память великих лидеров Азербайджана и Турции.

Высокопоставленные военнослужащие азербайджанской армии также побывали в учебном корпусе Высшей военной школы Сухопутных войск Национального университета обороны Турции, ознакомились с материально-технической базой вуза и созданными здесь условиями. Им была предоставлена подробная информация об учебном процессе.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила различные командования и операционные центры Вооруженных сил Турции, а также военно-промышленные компании, где ознакомилась с деятельностью штабов, вооружением, техникой и средствами военного назначения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani generals meet with Turkish national defense minister, chief of Turkish army general staff
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun bir qrup yüksək rütbəli hərbçisinin Türkiyədə səfəri davam edir

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