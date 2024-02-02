Азербайджанские генералы встретились с главой Минобороны и начальником Генштаба ВС Турции

Находящиеся с визитом в Турции генералы армии Азербайджана встретились с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны, генералом армии Метином Гюраком.

Находящиеся с визитом в Турции генералы армии Азербайджана встретились с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны, генералом армии Метином Гюраком.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, основывается на дружественных и братских отношениях, было выражено удовлетворение высоким уровнем двустороннего взаимодействия.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в одноименном парке в Анкаре и мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка "Аныткабир". С глубоким уважением была почтена светлая память великих лидеров Азербайджана и Турции.

Высокопоставленные военнослужащие азербайджанской армии также побывали в учебном корпусе Высшей военной школы Сухопутных войск Национального университета обороны Турции, ознакомились с материально-технической базой вуза и созданными здесь условиями. Им была предоставлена подробная информация об учебном процессе.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила различные командования и операционные центры Вооруженных сил Турции, а также военно-промышленные компании, где ознакомилась с деятельностью штабов, вооружением, техникой и средствами военного назначения.