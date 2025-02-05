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Азербайджанские десантники отработали боевые задачи на учениях в Карсе

Азербайджанские десантники отработали боевые задачи на учениях в Карсе В городе Карс Турецкой Республики состоялся День высокопоставленного наблюдателя в рамках "Зимних учений - 2025".
Армия
5 февраля 2025 г. 17:42
Азербайджанские десантники отработали боевые задачи на учениях в Карсе

В турецком городе Карс состоялся День высокопоставленного наблюдателя в рамках "Зимних учений - 2025".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие командующий Отдельной общевойсковой армии генерал-майор Кянан Сеидов, заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-майор Ильгар Лятифов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Сельчук Байрактароглу, а также представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и других государств-участников.

Участникам на мониторе и схеме местности были представлены статистические данные о ходе и целях учений, выполнении поставленных задач, посредством видеосвязи были заслушаны доклады офицеров о деятельности подразделений.

После завершения официальной части мероприятия представители медиа и гости понаблюдали за практическим выполнением различных эпизодов участниками "Зимних учений - 2025" на учебном полигоне.

В соответствии с планом были выполнены мероприятия по обеспечению слаженности между подразделениями в ходе операций, проверке боевых навыков, управлению огнем, проведению поисково-спасательных операций и применению элементов боевого обеспечения.

Согласно сценарию учений, были также выполнены задачи по уничтожению укрытий, техники и живой силы незаконных вооруженных формирований из артиллерийских установок, бронетехники, боевых самолетов и вертолетов.

В сложных погодных условиях тактические воздушно-десантные группы десантировались с самолетов и успешно выполнили задачи по боевому применению в горной местности.

В ходе учений военнослужащие Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

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Версия на английском языке ФотоDistinguished Visitors Day of Winter Exercise 2025 held
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Taktiki hava desantı qrupları dağlıq ərazidə döyüş tətbiqi üzrə tapşırıqları icra ediblər

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