Азербайджанские БПЛА и оружие представлены на международной выставке в Стамбуле

Азербайджанские БПЛА и оружие представлены на международной выставке в Стамбуле

В Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023, проходящей в Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и организованной Министерством национальной обороны этой страны, принимает участие делегация Министерства оборонной промыш

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В Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023, проходящей в Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и организованной Министерством национальной обороны этой страны, принимает участие делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана. Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности. На выставке представлено 131 наименование продукции оборонного назначения, в том числе различные виды стрелкового оружия, средств ближнего боя, минометов, боеприпасов различного калибра, беспилотных летательных аппаратов, произведенных на предприятиях Миноборонпрома Азербайджана. В рамках выставки запланированы встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с официальными лицами Турции, руководителями делегаций ряда стран-участниц. Выставка продлится до 28 июля. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Azerbaijani UAVs and weapons showcased at International Defense Industry Fair in Istanbul