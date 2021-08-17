Азербайджанские БПЛА демонстрируют на международной выставке в Турции

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, проходящей в турецком городе Стамбул, демонстрируется произведенная в Азербайджане продукция оборонного назначения

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, проходящей в турецком городе Стамбул, демонстрируется произведенная в Азербайджане продукция оборонного назначения.

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, в которой ожидается участие свыше 1 000 ведущих компаний из более чем 50 развитых стран мира, продукция оборонного назначения, производимая на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана - снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы различного калибра и др. представлены в 133 наименованиях.

Международная выставка оборонной промышленности "IDEF-2021" проходит с 17 по 20 августа 2021 года в турецком Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны.