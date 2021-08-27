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Азербайджанские артиллеристы выполнили ночные стрельбы на конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

Азербайджанские артиллеристы выполнили ночные стрельбы на конкурсе "Мастера артиллерийского огня" Продолжается конкурс "Мастера артиллерийского огня", проходящий в рамках "Армейских международных игр-2021" в Казахстане.
Армия
27 августа 2021 г. 18:40
Азербайджанские артиллеристы выполнили ночные стрельбы на конкурсе Мастера артиллерийского огня

Продолжается конкурс "Мастера артиллерийского огня", проходящий в рамках "Армейских международных игр-2021" в Казахстане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На очередном этапе конкурса, в котором принимают участие 9 стран, задачи были выполнены в ночное время суток.

На этом этапе команды, используя приборы ночного видения, преодолели на бронетранспортерах различные препятствия по маршруту, открыли огонь из минометов, гранатометов и автоматов по освещенным целям. Азербайджанские военнослужащие уничтожили все цели точным огнем.

По итогам второго этапа первое место заняли артиллеристы из Казахстана, второе место- артиллеристы России, третье – азербайджанские артиллеристы.

Отметим, что конкурс "Мастера артиллерийского огня" состоит из трех этапов.

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Версия на английском языке Azerbaijani artillerymen conduct night firing at 'Masters of Artillery Fire' contest
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri “Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsində gecə atışlarını icra edib

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