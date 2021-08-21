Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу "Мастера артиллерийского огня"

Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках "Армейских Международных Игр - 2021".

Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках "Армейских Международных Игр - 2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские артиллеристы, принимающие участие в жеребьевке, сначала ознакомились с правилами безопасности, особенностями конкурса, условиями этапов, пределами огневой и боевой подготовки, а также материально-технической базой полигона.

После осмотра оружия и военной техники, которые будут использоваться во время конкурса, артиллеристы приступили к занятиям по прохождению этапов конкурса.

После завершения подготовительного процесса азербайджанская команда провела пристрелку из минометов.

Отметим, что в конкурсах, которые продлятся до 2 сентября, примут участие артиллеристы из 10 стран.