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Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу "Мастера артиллерийского огня"

Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу "Мастера артиллерийского огня" Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках "Армейских Международных Игр - 2021".
Армия
21 августа 2021 г. 16:53
Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу Мастера артиллерийского огня

Азербайджанские артиллеристы готовятся к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках "Армейских Международных Игр - 2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские артиллеристы, принимающие участие в жеребьевке, сначала ознакомились с правилами безопасности, особенностями конкурса, условиями этапов, пределами огневой и боевой подготовки, а также материально-технической базой полигона.

После осмотра оружия и военной техники, которые будут использоваться во время конкурса, артиллеристы приступили к занятиям по прохождению этапов конкурса.

После завершения подготовительного процесса азербайджанская команда провела пристрелку из минометов.

Отметим, что в конкурсах, которые продлятся до 2 сентября, примут участие артиллеристы из 10 стран.

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Версия на английском языке ФотоPreparation of Azerbaijani artillerymen for international contest continues
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan artilleriyaçılarının beynəlxalq müsabiqəyə hazırlıqları davam edir

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