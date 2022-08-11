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Азербайджанская команда продолжает подготовку к конкурсу "Кубок моря"

Азербайджанская команда продолжает подготовку к конкурсу "Кубок моря" Азербайджанская команда продолжает планомерную подготовку к конкурсу "Кубок моря", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Армия
11 августа 2022 г. 20:56
Азербайджанская команда продолжает подготовку к конкурсу Кубок моря

Азербайджанская команда продолжает планомерную подготовку к конкурсу "Кубок моря", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Наши военные моряки выполнили тренировочные упражнения по эпизоду "Борьба с поступлением в учебно-тренировочном комплексе".

Отметим, что в международном конкурсе, который пройдет с 15 по 25 августа текущего года, будут состязаться военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Dəniz kuboku”na qatılacaq komandamız hazırlıq məşqlərini davam etdirir

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