Азербайджанская команда продолжает подготовку к конкурсу "Кубок моря"

Азербайджанская команда продолжает планомерную подготовку к конкурсу "Кубок моря", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Азербайджанская команда продолжает планомерную подготовку к конкурсу "Кубок моря", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Наши военные моряки выполнили тренировочные упражнения по эпизоду "Борьба с поступлением в учебно-тренировочном комплексе".

Отметим, что в международном конкурсе, который пройдет с 15 по 25 августа текущего года, будут состязаться военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.