Азербайджанская делегация во главе с Закиром Гасановым отбудет в Кыргызстан

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов завтра отбудет в Кыргызстан.

Как передает Report со ссылкой на АКИ-Пресс, об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана.

Согласно информации, 1 июня состоится встреча членов делегации с министром обороны Кыргызстана Абибиллой Кудайбердиевым.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, включая военно-техническое обеспечение и обучение кыргызских военнослужащих в вузах Азербайджана.