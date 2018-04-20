Азербайджанская делегация участвует на заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил СНГ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана – начальником Главного оперативного управления генерал-майором Аязом Гасановым принимает участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-членов Содружества Независимых Государств, которое состоится 20-го апреля в городе Казане Российской Федерации. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В ходе заседания руководители делегаций обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в сфере обороны.

*** 10:23

В Казани сегодня пройдет очередное комитета начальников штабов ВС восьми стран СНГ, в том числе и Азербайджана, передает Report со ссылкой на министерство обороны России.

"Заседание пройдет под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России - первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Планируется участие восьми делегаций оборонных ведомств государств - участников СНГ", - говорится в сообщении министерства обороны России.

В частности, в Казань прибудут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.