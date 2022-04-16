Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции в Болгарии

Состоялась международная научно-практическая конференция, приуроченная к 110-летию Военной академии им. Г.С.Раковского.

Состоялась международная научно-практическая конференция, приуроченная к 110-летию Военной академии им. Г.С.Раковского.

Как сообщили Report в министерстве обороны, Азербайджан на этой конференции представила делегация во главе с начальником Военной академии Вооруженных сил генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым.

На пленарном заседании конференции генерал-лейтенант Г.Пириев выступил с докладом на тему «Вторая Карабахская война - война нового поколения» и ответил на многочисленные вопросы участников.

На международной конференции в Болгарии наряду с Азербайджаном были заслушаны выступления более 100 докладчиков из Польши, Швеции, Северной Македонии и Грузии.

В рамках визита состоялись встречи азербайджанской делегации с руководителями Военной академии им. Г.С.Раковского и Национального военного университета им. В.Левского, а также мэром города Велико-Тырново.