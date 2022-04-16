О нас
Аудио новости

Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции в Болгарии

Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции в Болгарии Состоялась международная научно-практическая конференция, приуроченная к 110-летию Военной академии им. Г.С.Раковского.
Армия
16 апреля 2022 г. 17:30
Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции в Болгарии

Состоялась международная научно-практическая конференция, приуроченная к 110-летию Военной академии им. Г.С.Раковского.

Как сообщили Report в министерстве обороны, Азербайджан на этой конференции представила делегация во главе с начальником Военной академии Вооруженных сил генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым.

На пленарном заседании конференции генерал-лейтенант Г.Пириев выступил с докладом на тему «Вторая Карабахская война - война нового поколения» и ответил на многочисленные вопросы участников.

На международной конференции в Болгарии наряду с Азербайджаном были заслушаны выступления более 100 докладчиков из Польши, Швеции, Северной Македонии и Грузии.

В рамках визита состоялись встречи азербайджанской делегации с руководителями Военной академии им. Г.С.Раковского и Национального военного университета им. В.Левского, а также мэром города Велико-Тырново.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation takes part in int'l conference in Bulgaria
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Bolqarıstanda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edib

Самое читаемое

Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
11 апреля 2022 г. 15:14
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi