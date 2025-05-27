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Азербайджанская делегация ознакомились с работой пресс-службы Минобороны Узбекистана 

Азербайджанская делегация ознакомились с работой пресс-службы Минобороны Узбекистана 
Армия
27 мая 2025 г. 20:46
Азербайджанская делегация ознакомились с работой пресс-службы Минобороны Узбекистана 

В рамках визита в Узбекистан представители пресс-служб ряда госорганов и учреждений Азербайджана посетили Министерство обороны этой страны и ознакомились с деятельностью его пресс-службы.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, в ходе встречи стороны обсудили вопросы информационной безопасности, организацию связей с общественностью в военной сфере, стратегическую коммуникацию, а также направления будущего сотрудничества.

Представителям делегации была продемонстрирована работа студии, созданной при Минобороны Узбекистана, где они получили подробную информацию о техническом оснащении и реализуемых проектах.

Также журналисты посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и музей "Честь и Слава".

 
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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani journalists familiarize themselves with work of press service of Uzbek Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistan MN-in mətbuat xidmətinin fəaliyyəti ilə tanış olub

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