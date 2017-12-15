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    Азербайджанская армия выполнила стрельбы из штатного оружия бронетехники и стрелковых оружий

    Проводятся сборы с участием всего руководящего состава Вооруженных сил

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Проводятся сборы с участием всего руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Перед началом сборов, проходящих с участием заместителей министра обороны, командующих всех видов и родов войск Вооруженных сил, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений и соединений, начальников штабов, а также других ответственных офицеров, был проведен строевой смотр личного состава.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания участников сборов задачи, поставленные перед армией президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, господином Ильхамом Алиевым, дал общие указания по проведению сборов и определил задачи по основным направлениям.

    Были приняты зачеты по знанию воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов, а также был проверен уровень физической подготовки личного состава.

    На учебных участках, организованных в полевых условиях, были выполнены стрельбы из штатного оружия бронетехники и стрелковых оружий.

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