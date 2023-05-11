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Азербайджанская армия уничтожила военную инфраструктуру противника во время армянской провокации - ВИДЕО

Азербайджанская армия уничтожила военную инфраструктуру противника во время армянской провокации - ВИДЕО Азербайджанская армия уничтожила военную инфраструктуру подразделений Вооруженных сил Армении в направлении Зод Басаркечарского района.
Армия
11 мая 2023 г. 17:18
Азербайджанская армия уничтожила военную инфраструктуру противника во время армянской провокации - ВИДЕО

Азербайджанская армия уничтожила военную инфраструктуру подразделений Вооруженных сил Армении в направлении Зод Басаркечарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Сaliber.az.

C вечера 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

В результате целенаправленного огня противника военнослужащий Азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглы был тяжело ранен в голову.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

Несмотря на предупреждение о прекращении провокаций, Армения в очередной раз нарушила перемирие.

Подразделения Азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

Кроме того, в результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Новрузализаде Орхан Эльхан оглу стал шехидом.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army destroys enemy’s military infrastructure during Armenian provocation - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu erməni təxribatı zamanı düşmənin hərbi infrastrukturunu məhv edib - VİDEO

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