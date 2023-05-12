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Азербайджанская армия уничтожила КШМ армянских ВС в Зодском направлении

Азербайджанская армия уничтожила КШМ армянских ВС в Зодском направлении Азербайджанская армия уничтожила командно-штабную машину (КШМ) армянских ВС в Зодском направлении Басаркечярского района.
Армия
12 мая 2023 г. 22:23
Азербайджанская армия уничтожила КШМ армянских ВС в Зодском направлении

Азербайджанская армия уничтожила командно-штабную машину (КШМ) армянских ВС в Зодском направлении Басаркечярского района.

Об этом Report передает со ссылкой на Caliber.

По его данным, техника обеспечивала разведку и управление огнем армянских подразделений на местах.

"С уничтоженной командно-штабной машины осуществлялось управление ударных и разведывательных БПЛА, используемых Арменией для совершения провокаций против нашей армии", - уточняет Caliber.

Ранее азербайджанское оборонное ведомство сообщило, что 11 и 12 мая подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Басаркечярском районе, с различных направлений применили ударные БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района.

"Наши подразделения своевременно обнаружили воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели", - говорилось в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu Ermənistana məxsus komanda-qərargah maşınını məhv edib

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