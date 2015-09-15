​Азербайджанская армия уничтожила беспилотник Вооруженных сил Армении

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия уничтожила очередной беспилотник Вооруженных сил Армении.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
В информации отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны Военно-воздушных сил был обнаружен и уничтожен беспилотник "Крунк-25", предположительно принадлежащий Вооруженным силам Армении, пытавшимся осуществить полеты над позициями Вооруженных сил Азербайджана в направлении Агдамского района фронта.
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