О нас

Ильхам Алиев: Азербайджанская армия развивается по турецкой модели

Ильхам Алиев: Азербайджанская армия развивается по турецкой модели После Второй Карабахской войны я говорил, что Азербайджанская армия будет развиваться по турецкой модели, и мы сейчас воочию наблюдаем это.
Армия
13 июня 2023 г. 16:16
Ильхам Алиев: Азербайджанская армия развивается по турецкой модели

После Второй Карабахской войны я говорил, что Азербайджанская армия будет развиваться по турецкой модели, и мы сейчас воочию наблюдаем это.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Касаясь экономических связей, глава государства отметил, что товарооборот стремительно растет, приближаясь к 6 миллиардам долларов, и в будущем увеличится еще больше.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army is developing on basis of Turkish model

Другие новости из категории

Задержаны иностранцы, пытавшиеся незаконно перебраться из Азербайджана в Россию
ФотоЗадержаны иностранцы, пытавшиеся незаконно перебраться из Азербайджана в Россию
13 июня 2023 г. 12:59
МО: Боевое дежурство в Кяльбаджаре организовано на высоком уровне
МО: Боевое дежурство в Кяльбаджаре организовано на высоком уровне
13 июня 2023 г. 10:13
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в направлении Физулинского и Лачынского районов
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в направлении Физулинского и Лачынского районов
12 июня 2023 г. 19:51
МО: Позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу
МО: Позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу
12 июня 2023 г. 19:45
​​​​​​​Состоялась церемония выпуска Офицерского курса
Фото​​​​​​​Состоялась церемония выпуска Офицерского курса
12 июня 2023 г. 18:00
Минобороны Азербайджана: Распространяемая Минобороны Армении информация является полностью ложной
Минобороны Азербайджана: Распространяемая Минобороны Армении информация является полностью ложной
12 июня 2023 г. 16:09
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты - ВИДЕО
ФотоПроведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты - ВИДЕО
12 июня 2023 г. 16:04
В Грузии начались учения с участием спасателей из Азербайджана, Армении и Молдовы
В Грузии начались учения с участием спасателей из Азербайджана, Армении и Молдовы
12 июня 2023 г. 13:03
Позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе подверглись обстрелу
11 июня 2023 г. 13:32
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
11 июня 2023 г. 13:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi