Азербайджанская армия провела в Нахчыване учения с использованием БПЛА

В Отдельной общевойсковой армии состоялись сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями по системе командирской подготовки.

В Отдельной общевойсковой армии состоялись сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями по системе командирской подготовки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На сборах, проведенных в целях совершенствования теоретических знаний и практических навыков офицеров, укрепления их навыков в управлении подразделениями, основное внимание было уделено планированию и проведению занятий по тактической, разведывательной, огневой, физической и строевой подготовке.

На занятиях с офицерами были отработаны такие вопросы, как важность новых требований, возникающих в современном общевойсковом бою, возможные проблемы в управлении, а также аспекты, на которые следует обратить внимание при борьбе с беспилотными летательными аппаратами и малогабаритными квадрокоптерами.

Были проверены практические навыки привлеченного к сборам офицерского состава по физической и строевой подготовке, приняты зачеты на знание руководящих документов и топографии.

В заключение был проведен анализ сборов, в ходе которых офицерам были даны поручения по дальнейшему повышению уровня боевой подготовки и профессионализма подчиненного состава, адаптации проводимых учений к условиям реального боя и использованию технологических инноваций.