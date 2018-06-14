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    Азербайджанская армия провела практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки, артиллерийские подразделения провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Стрельбы проводились в условиях максимально приближенных к боевым.

    С применением 152 мм артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника.

    Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, привлеченного к учениям.

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