Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены

Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, в результате 4 террориста были уничтожены, еще 15 членов банды получили ранения.

Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачынского района.

В результате погиб военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Казымов Анар Рустам оглу.