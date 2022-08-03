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Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены

Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.
Армия
3 августа 2022 г. 17:24
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены

Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, в результате 4 террориста были уничтожены, еще 15 членов банды получили ранения.

Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачынского района.

В результате погиб военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Казымов Анар Рустам оглу.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army conducts anti-terrorist operation, 4 Armenian terrorists killed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu antiterror əməliyyatı keçirib, 4 erməni terrorçusu məhv edilib, 15-i yaralanıb

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