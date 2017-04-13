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    Азербайджанская армия проведет широкомасштабные учения

    В учениях будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 установок разного калибра

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 16-го апреля пройдут широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В учениях будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

    В ходе учений будут отработаны различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных условиях. 

    Согласно принятому решению, будут выполнены задачи по передислокации войск и пунктов управления в районы оперативного назначения, сбору и отправке мобилизационных ресурсов по назначению, созданию ударных группировок и их применение на избранных направлениях, переводу военной авиации на запасные аэродромы, а также выводу ракетных и артиллерийских войск на временные огневые и стартовые позиции.

    Учения продолжатся до 21-го апреля.

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